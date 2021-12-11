В Британии посчитали, сколько людей погибнет от «омикрона»

Учёные в Великобритании смоделировали влияние нового штамма коронавируса «омикрон» на общий ход пандемии. Исследователи выяснили, что в течение зимы в Англии могут умереть 24,7 тысячи человек в лучшем случае, а при худшем сценарии количество смертей может достигнуть отметки в 74,8 тысячи человек. Работа доступна на сайте Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Согласно нашему оптимистичному сценарию, влияние «омикрона» в начале 2022 года удастся снизить с помощью умеренных мер контроля, например, удалённой работы. Однако пессимистичный сценарий предполагает, что, возможно, понадобятся более жёсткие меры, чтобы не перегрузить национальную службу здравоохранения, — заявила автор исследования Розанна Барнард.

Специалисты учитывали и такие факторы, как высокая скорость распространения нового штамма, иммунный ответ, а также эффективность бустерных инъекций. При оптимистичном сценарии учёные считают, что число госпитализаций не превысит 175 тысяч. При пессимистичном их показатель вырастет почти в три раза — до 492 тысяч.

Ранее сообщалось, что коронавирус крайне опасен для людей, больных онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал онколог Александр Серяков. Специалист уточнил, что в COVID-19 в сочетании с раком в 18% случаев приводит к летальному исходу. Наибольшую опасность представляет новый штамм коронавируса «омикрон» из-за высокой скорости распространения, уточнил онколог.