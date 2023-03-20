В Британии пообещали поддержать Польшу после передачи истребителей Киеву Минобороны Великобритании: Лондон поможет Польше истребителями после передачи Киеву МиГ-29

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил немецкой газете Die Welt, что власти страны готовы отправить Варшаве истребители в ответ на отправку Польшей МиГ-29 Украине. Он напомнил, что Великобритания отправила Польше танки Challenger 2 после передачи Варшавой Киеву боевых танков Т-72. Он при этом отметил, что Соединенное Королевство пока не получало никаких запросов от польской стороны по этому вопросу.

Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям, — сказал Хиппи.

По его словам, важно передавать Украине технику, с которой пилоты ВВС страны уже знакомы и умеют ею управлять.

Ранее американский обозреватель Лили Байер заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист также выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине.