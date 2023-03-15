В Британии удивились жизни в России после года санкций Independent: жизнь в России за год западных санкций почти не изменилась

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Россияне практически не почувствовали изменений в своей жизни после года санкций со стороны Запада, пишет автор британского издания Independent Дэвид Макхью. Журналист опросил нескольких граждан РФ, и те признались, что не столкнулись с безработицей, дефицитом товаров или сильной инфляцией.

Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед обанкротившимися банками. Ассортимент в супермаркете мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды, или их место занимают местные заменители, — утверждает автор Independent.

При этом Макхью считает, что в скором времени российская экономика будет подвержена новым опасностям из-за ограничений в отношении поставок нефти. По мнению обозревателя, введение потолка цен на нефть из РФ, а также другие рестрикции могут серьезно ударить по бюджету страны. Ссылаясь на прогнозы аналитиков, он утверждает, что в ближайшие месяцы в России могут возникнуть проблемы с валютой. Несмотря на это, он отмечает, что у РФ есть достаточно финансовых резервов для преодоления кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что страна кратно повысила экономический суверенитет и успешно справилась с санкционным давлением. Он уточнил, что финансовая система страны устояла и стала более самостоятельной благодаря действиям Центробанка. При этом президент отметил, что есть риски возникновения проблем в экономике в среднесрочной перспективе, однако Путин выразил уверенность в положительном исходе.