В Британии показали подготовку ВСУ к боям в Артемовске Британский телеканал Sky News показал украинские танки среди жилых домов Артемовска

Фото: Nicolas Cleuet / Keystone Press Agency / Global Look Press

Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси показал украинские танки, спрятанные в жилых массивах Артемовска. Во время съемок журналист рассказал о подготовке украинских военных к бою. В кадр попали танки советского производства и бронетранспортеры, которые солдаты ВСУ установили вплотную к жилым зданиям.

Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров. Мы видим, как украинские силы расставляют ловушки внутри города и вводят подкрепление, — сказал Росси.

По его словам, в городе пустынно, а большинство жилых домов повреждены.

20 января Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщил, что каждый день ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих. По оценкам представителей спецслужб, сдача Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны.

Ранее житель Соледара рассказал, что украинские войска понесли колоссальные потери в городе. Он заявил, что тела убитых солдат ВСУ были повсюду и их никто не забирал. Мужчина добавил, что в рядах армии Украины были и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.