В Британии каждый четвертый откажется от зимнего отопления

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Согласно опросу компании Savanta ComRes, каждый четвертый житель Великобритании не планирует пользоваться отоплением этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию, пишет газета Independent. Семь из десяти взрослых британцев будут реже включать отопление, а каждый десятый возьмет кредит для оплаты счетов. Исследование проводилось, когда в стране объявили о повышении ценового порога счетов за энергию.

По данным опроса, почти каждый четвертый взрослый планирует не включать отопление этой зимой, так как средние счета стремительно растут, когда температура падает. Эта цифра еще выше для родителей с детьми до 18 лет, согласно опросу Savanta ComRes, проведенному до объявления нового ценового предела, — говорится в сообщении.

Как показал опрос, 23% британцев не собираются включать отопление, среди жителей с детьми младше 18 лет этот показатель вырос до 27%. Экономить энергию для отопления планируют 69% респондентов, а 11% опрошенных сообщили о намерении взять кредит для оплаты счетов за энергию. Среди жителей Великобритании, у которых есть дети младше 18 лет, кредит планируют взять 17%.

Ранее британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис заявил, что миллионы британцев окажутся на грани смерти из-за резкого скачка цен на энергоносители после того, как национальный регулятор страны Ofgem подтвердил повышение ценового предела до 80%. По его словам, годовой счет среднего домохозяйства с октября увеличился с £1971 до £3549.