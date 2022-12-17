В Британии озаботились решением премьера провести аудит помощи Украине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил оценить эффективность британской военной помощи Украине и дать оценку ходу боевых действий. Это вызвало тревогу в британском правительстве, так как военные считают, что поставки оружия Киеву могут стать решающими в предстоящие зимние месяцы, пишет BBC со ссылкой на собственные источники.

Предстоящий аудит предназначен для оценки хода разворачивающихся на Украине действий и вклада Лондона в это. Власти хотят посмотреть, «что они вложили и что получили». Один из собеседников издания сравнил такой аудит со «сводным отчетом Goldman Sachs» — это банк, в котором нынешний премьер работал в начале 2000-х.

Некоторые члены британского правительства, уточняет издание, усмотрели в решении премьера осторожность президента США Джо Байдена по поставкам оружия Украине. Они выразили опасения, что британский премьер может последовать примеру американского президента.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что королевство в 2023 году намерено сохранить и даже увеличить военную помощь, оказываемую Украине. По его словам, Лондон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.