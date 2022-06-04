В Британии оператор связи Абрамовича Truphone будет продан за £1

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович

Британский бизнес Абрамовича — оператор связи Truphone будет продан за символический £1. Российскому бизнесмену принадлежат 23% акций компании, большая часть остальных — его бизнес-партнёрам Александру Абрамову и Александру Фролову, сообщает Financial Times.

Нынешние владельцы компании смогут вернуть себе до трети вложенных средств в случае «хорошей работы» бизнеса и роста его стоимости. Абрамович не получит этих денег, если будет находиться под санкциями.

Покупателями Truphone выступает немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос. Им достанется 90% и 10% акций соответственно. Им придётся инвестировать в компанию более £10 млн, а также взять на себя «определённые договорные обязательства». В частности, бизнесмены должны будут оплатить долги компании и штраф в размере $660 тыс., который связан с искажением фактов о структуре собственности компании.

Стоимость Truphone в 2020 году оценивалась в £410 млн, Абрамович вместе с партнёрами вложили в бизнес более £300 млн. На протяжении 15 лет бизнес является убыточным.

Ранее Роман Абрамович подал в Европейский суд в Люксембурге на решение Совета ЕС ввести против него санкции, указано на сайте европейской судебной инстанции. Миллиардер попал в санкционный список ЕС в середине марта.