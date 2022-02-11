В Британии объяснили, почему Путин побеждает Запад

Президент РФ Владимир Путин «подсвечивает» слабости Запада, показывая его теоретическим построением, далёким от современных реалий. Этот «пережиток истории» не является единым и не способен договариваться, отмечается в статье британского журнала The Spectator под заголовком «Почему Путин побеждает».

Успех [Путина] заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядело так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий, — отметил автор публикации.

Он напомнил, что многие страны спорят вокруг украинского кризиса, а это ослабляет их как единый блок. Они до сих пор не могут выбрать чёткую линию взаимодействия с Москвой. Ей это играет лишь на руку, считает автор, именно так «Путин изобличил «Запад».

Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами, — подчёркивается в статье.

Двумя главными силами России, уверен автор, остаются армия и дипломатические навыки Путина. И на Западе просто не могут их игнорировать.

Ранее стало известно, что 10 февраля 2007 года Владимир Путин принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Его выступление на форуме назвали поворотным моментом в российской внешней политике. Западные политики были шокированы откровенными оценками и высказываниями, но прошедшие 15 лет показали, что почти все они до сих пор не потеряли актуальности.