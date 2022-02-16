В Британии обвинили Кремль в наращивании войск на границе с Украиной

Россия наращивает войска на границе с Украиной, заявил глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл. При этом военный не стал приводить какие-либо доказательства своим словам, а ограничился утверждением о том, что у России «на месте достаточно военной силы», сообщает РИА Новости.

Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входит позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолёты и полевые госпитали, — рассказал Хокенхалл.

С такими же обвинениями ранее выступил госдепартамент США. Представитель американского ведомства Нед Прайс заявил, что Вашингтон не увидел доказательства того, что Москва начала отвод своих войск.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали обострение ситуации вокруг Украины. По её словам, Вашингтон не первый раз «обращается» к российскому народу со словами о том, что Россия — не враг.

С таким заявлением ранее выступил американский президент. В своей речи Байден также подчеркнул, что США не планируют размещать ракеты на территории Украины, а НАТО не представляет угрозу России.