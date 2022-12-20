В Британии обрушились с критикой на Сунака за слова про Украину Британцы раскритиковали премьера Сунака за слова о бессмысленности переговоров по Украине

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Читатели британского издания The Daily Mail осудили слова премьер-министра Британии Риши Сунака из-за слов о бессмысленности переговоров между Россией и Украиной. Жителям Великобритании также не понравилось то, что, по словам главы правительства, страна продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Люди призвали главу кабмина обратить свое внимание на пенсионеров, которые мерзнут в своих домах.

Риши нужно начать заботиться о пенсионерах, которые мерзнут в своих домах, и бывших военнослужащих, которые живут на улицах этой страны, — написал один из пользователей.

Некоторые указали на то, что британская общественность больше не поддерживает поставку вооружений Украине.

Жаль, что мы тратим на поддержку этой войны больше, чем на своих больных, бедных и бездомных! — возмутился другой пользователь.

Многие напомнили Сунаку, что он является главой британского правительства, а не украинского.

Ранее читатели немецкого издания Focus Online подвергли критике умственные способности канцлера ФРГ Олафа Шольца после его высказываний о России. Поводом для дискуссии послужила статья обозревателя Ульриха Райца, где тот сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Свое отношение к фигуре канцлера пользователи выразили в комментариях к материалу.