В Британии неизвестные украли топливо для военного корабля на $327 тысяч

В Великобритании неизвестные украли дизельное топливо, предназначенное для генераторов военного корабля HMS Bulwark, сообщает The Sun со ссылкой на источники. По информации издания, сумма ущерба превысила £250 тысяч (около $327 тысяч).

Инцидент произошёл на базе Девонпорт, расположенной в городе Плимут в юго-западной части Англии. Кражу обнаружили, когда охранники базы из числа гражданских лиц выборочно проверили один из бензовозов, который выезжал из Девонпорта. Топливо предназначалось для заправки генераторов военного десантного корабля ВМС Британии водоизмещением 19,5 тысячи тонн.

Bulwark — это десантный военный корабль, который является жизненно важной частью обороны Великобритании. <...> Тот факт, что он остался таким уязвимым и незащищённым, — просто издевательство, — сказал источник издания.

По информации издания, большую часть украденного топлива злоумышленники реализовали на чёрном рынке в условиях рекордно высокой стоимости бензина в Британии.

Член парламент Люк Поллард заявил, что кража топлива с военного корабля Королевского флота не только преступна, она отнимает ресурсы у британских вооружённых сил во время национального кризиса. По его словам, этот инцидент вызывает серьёзные вопросы по поводу безопасности одной из самых защищённых военно-морских баз Великобритании.

В марте газета The Telegraph написала, что энергетический кризис в Великобритании набирает новые обороты в связи с ограничениями поставок гранулированного древесного топлива из России. Отмечается, что РФ являлась одним из крупнейших поставщиков данного вида биологического горючего. Теперь же британские импортёры находятся в поиске альтернативных источников закупок.