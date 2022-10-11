В Британии назвали угрозой противоспутниковую систему КНР Times: глава спецслужбы Британии считает угрозой противоспутниковые системы КНР

Фото: NASA/Global Look Press

Руководитель Управления правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг заявил о том, что противоспутниковая система, которую, по его мнению, разрабатывает КНР, может представлять угрозу. Слова Флеминга приводит газета Times.

Свое заявление глава GCHQ сделал на ежегодной лекции в Королевском объединенном институте оборонных исследований. По данным издания, Флеминг заявил, что развитием спутниковых технологий и средств борьбы с ними Китай может представлять «огромную угрозу для всех». По мнению эксперта, в случае начала боевых действий Пекин перекроет доступ другим государствам к космосу и примет срочные меры против GPS. Флеминг также отметил, что разработка Китаем централизованной валюты тоже может оказаться угрозой, она поможет стране избежать санкций в случае конфликта между Пекином и Тайванем.

Флеминг предупредил другие государства, что в случае, если они будут покупать технологии у КНР, они могут «заложить свое будущее». Эксперт планирует призвать Великобританию к противодействию злоупотреблениям технологиями со стороны КНР.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что на фоне ракетных ударов России по Украине экстренный саммит НАТО необходимо провести в ближайшие дни. Глава правительства Британии планирует обратиться с этим призывом на встрече лидеров государств «Группы семи» (G7), который пройдет в онлайн-формате. Трасс при этом отметила, что Киев якобы стремится к миру.