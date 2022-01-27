В Британии назвали страны, которые поддержат Россию в случае войны

В случае войны с Украиной Россию поддержат страны ОДКБ и, возможно, Куба, считает обозреватель британского издания Daily Express Пип Муррисон. Он отметил, что Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель недавно обсуждали стратегическое партнерство, передаёт Live 24.

Заместитель министра иностранных дел Москвы Сергей Рябков заявил российскому телеканалу RTVI, что не может «ни подтвердить, ни исключить» возможность отправки Россией военной техники на Кубу, если США и их союзники не прислушаются к требованиям Москвы, — сообщил Муррисон.

Среди стран ОДКБ обозреватель выделил Казахстан, который, по его мнению, не останется в стороне после поддержки, которую оказала Россия во время казахских протестов.

Ранее президент России Владимир Путин лично прочитал ответ США на предложения Москвы по вопросу гарантий безопасности российских границ. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, потребуется время для изучения и анализа документа. При этом он отметил, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэле. Он заявил, что о таком исходе не может быть и речи, так как эти страны стремятся выйти из изоляции и интересы РФ прежде всего должны соотноситься с интересами этих государств.