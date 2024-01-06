В Британии назвали «реальное решение» по будущему Украины The Spectator: раздел Украины стал единственным реальным решением для Запада

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Вооруженные силы Украины

Фактический раздел Украины остался единственным реальным решением для Запада, который не заинтересован в конфликте с Россией, пишет британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для издания The Spectator. По его словам, Киеву и его союзникам стоит смириться, что четыре региона, которые уже вошли в состав РФ, не вернут Украине.

Стоящая перед западными политиками проблема состоит в том, что как бы ни пострадала Россия [из-за санкций и других последствий конфликта на Украине], отсутствие поражения означает победу для [президента России Владимира] Путина, — отмечает обозреватель.

Мэттьюс пишет, что судьба Украины будет решаться не в Киеве, а в Вашингтоне. Отмечается, что только поддержка Белого дома позволяет Вооруженным силам Украины продолжать военные действия.

В этой прискорбной ситуации единственное реальное решение — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киева, — считает журналист.

В своей колонке он отмечает, что «в значительной степени раздел Украины уже произошел», хотя этот факт и не хотят открыто признавать в Вашингтоне и Брюсселе. Несмотря на декларируемое украинским руководством стремление вернуть себе все утраченные территории, это едва ли достижимо, уверен Мэттьюс.



Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс высказал мнение, что Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится. При этом, по мнению специалиста, Киев может не рассчитывать на возвращение четырех новых российских регионов.

Аналитик признал, что отделение Крыма в 2014 году произошло в результате волеизъявления жителей полуострова. Теперь же, после такого количества усилий по искажению истории в попытках доказать «недоговороспособность» Владимира Путина, именно Западу придется склонять Киев к мирным переговорам, констатировал специалист.