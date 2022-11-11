В Британии назвали неожиданного победителя в СВО на Украине Telegraph: Турция станет победителем в СВО на Украине

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате специальной операции России на Украине Турция станет победителем конфликта, пишет британская газета The Daily Telegraph. Издание отмечает, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган умело работает на два фронта, поддерживая отношения с лидерами России и Украины. Автор материала указывает на то, что Анкара таким образом наращивает свое влияние в Европе и Центральной Азии.

Турция заполняет вакуум, появившийся в Европе и Центральной Азии после того, как Россия сосредоточила свои силы на Украине. С начала спецоперации на Украине турецкий президент умело работает на два фронта, чтобы его страна вновь обрела былое величие, — сказано в публикации.

По мнению журналистов, глава Турции тщательно избегает охлаждения отношений с президентом Путиным.

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко ранее заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны. Польский политик возлагает ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между двумя странами может продолжаться несколько лет. В случае развития такого сценария, считает Колодко, вовлеченные в конфликте западные страны ждет «максимальное уничтожение».