В Британии мужчина устроил поножовщину, нанеся ранения 11 людям

33-летний мужчина напал на 11 человек с ножом в небольшом городке Бедворт, расположенном в центральной части Англии, написали в пресс-службе полиции графства Уорвикшир. В местных правоохранительных органах отметили, что нападавшим стал местный житель, которого позднее задержали полицейские.

Мужчина в возрасте 20 лет получил тяжёлое ножевое ранение и был доставлен в больницу, его состояние остаётся стабильным. Установлено, что десять других пострадавших получили лёгкие травмы и в данный момент помогают офицерам в расследовании, — сказано в сообщении.

19 апреля Бывший ученик коррекционной школы-интерната убил учительницу в городе Пучеж Ивановской области. По версии следствия, 18-летний юноша злоупотребил алкоголем, пришёл домой к 50-летнему педагогу и нанёс её множественные удары ножом, от которых она погибла, сообщили в СУ СКР по Ивановской области.

10 апреля сотрудники полиции задержали курьера Delivery Club, напавшего на женщину с ножом в подмосковном городе Реутове, говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД. Конфликт произошёл на улице Октября. Две женщины шли по тротуару. В какой-то момент одну из них задел велосипедом проезжавший мимо курьер. Это не понравилось россиянке, и она начала кричать и угрожать, что вызовет полицию. В ответ он достал холодное оружие и несколько раз ударил её. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями, а мужчину задержали.