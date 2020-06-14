В Британии хотят ужесточить наказание за осквернение памятников

https://static.news.ru/photo/6b78976a-ae34-11ea-8360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Великобритании планируют ужесточить наказание за осквернение военных мемориалов. При утверждении законопроекта вандалам может грозить тюремный срок до 10 лет.

Как сообщает The Sunday Telegraph, ранее 125 депутатов Консервативной партии заявили, что поддержат введение закона, проект которого был составлен в 2009 году, но до сих пор не получил одобрения.

В настоящее время над поправками работают главы МВД и Минюста страны и генпрокурор Англии и Уэльса. Проект может быть представлен в палате общин парламента уже 23 июня. Наказание может грозить за осквернение не только военных, но и некоторых других памятников.

Сейчас законопроект предусматривает для вандала штраф или тюремный срок до шести месяцев.

Как ранее писал NEWS.ru, участники акции по защите памятников Великобритании от вандализма, которая проходила в субботу, 13 июня, в центре Лондона, забросали полицейских бутылками.