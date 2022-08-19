В Британии избыточную смертность связали с ограничениями из-за пандемии The Telegraph: последствия локдаунов «убили» больше жителей Великобритании, чем COVID-19

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании в настоящее время последствия карантинов и локдаунов в связи с пандемией COVID-19 вызывают больше летальных случаев, чем непосредственно заражения вирусом. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на данные статистики и заявления медицинских организаций. Издание отмечает, что в 2020 и 2021 годах было отменено значительное число приёмов и процедур, это привело к отставанию в сфере профилактики заболеваний, последствия Минздрав Соединённого Королевства не может ликвидировать до сих пор.

С начала июня текущего года в Бюро национальной статистики (ONS) было зарегистрировано 10 тысяч случаев так называемых избыточных смертей по сравнению со средними показателями за пять лет, предшествовавших пандемии. Речь идет о случаях, не связанных с COVID-19, от которого за это время умерли 2811 человек. При этом в стране вновь звучат призывы ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

По словам доктора Чарльза Левинсона, сотрудники его клиники в последнее время наблюдают «слишком много» невыявленных раковых заболеваний, а также заболеваний сердца, не говоря о росте числа психических расстройств.

Сотни и сотни людей умирают каждую неделю — что происходит? Задержки в обращении за медицинской помощью и её получении, несомненно, являются движущей силой, на мой взгляд. Ежедневная статистика по COVID-19 требует внимания нации, однако эти ужасающие цифры едва попадают в поле зрения, — заявил врач.

Он призывал провести «полное и срочное» правительственное расследование.

Как пишет The Telegraph, Министерство здравоохранения Великобритании распорядилось расследовать статистику в связи с опасениями, что избыточные смерти действительно могут быть связаны с отсрочкой лечения рака, диабета и кардиологических заболеваний.