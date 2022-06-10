В Британии из-за высоких цен на газ закрылся крупнейший завод удобрений The Telegraph: в Британии из-за высоких цен на газ закрылся крупнейший завод удобрений

Фото: Jon Super / XinHua / Global Look Press

Крупнейший в Великобритании завод по производству удобрений Ince, расположенный в пригороде английского Честера, закрылся из-за высоких цен на энергоресурсы, пишет The Telegraph со ссылкой на пресс-службу компании CF Fertilisers. Автор статьи отмечает, что закрытие предприятия приведет к нарушению цепочек поставок продовольствия в Соединенном Королевстве. Представители сельхоз промышленности страны назвали событие «ударом» по целой отрасли.

Ещё одним ударом для занятых в сфере сельского хозяйства бизнесменов, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции. Это закрытие, должно быть, усугубит ситуацию с глобальными поставками, — рассказал изданию вице-президент Союза национальных фермеров Том Брэдшоу.

В публикации сказано, что фермеры могут отказаться от выращивания пшеницы из-за высокой потребности к азотным удобрениям. Именно этот вид удобрений способствует высокому уровню протеина в мукомольной пшенице.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе.