В Британии испугались «удара» России по стратегически важным островам Express: Великобритании следует бояться «удара» России по Фолклендским островам

Фото: Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press

Дом и гараж в Порт-Луи на Фолклендских островах

Визит президента России Владимира Путина в Пекин несет угрозу стратегически важным для Великобритании Фолклендским островам, считает британское издание Express. По мнению журналистов, со стороны РФ и КНР наблюдается растущий интерес к Южной Атлантике.

Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку интересы (России и Китая — ред. NEWS.ru) в этом регионе растут, — отметили авторы статьи.

На Фолклендах у Британии сосредоточен усиленный контингент, напомнили в издании. В регионе базируются две тысячи военнослужащих, многочисленная авиация и вертолеты, говорится в публикации. Лондон официально объявил о принадлежности островов Соединенному Королевству в марте прошлого года, подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть им суверенитет над Фолклендами. Буэнос-Айрес предложил Лондону возобновить двусторонние переговоры по этой теме. В МИД Аргентины напомнили, что Ассамблея ООН охарактеризовала вопрос Фолклендских (Мальвинских) островов «как особую колониальную ситуацию», которая должна быть решена правительствами обеих стран посредством двусторонних переговоров.