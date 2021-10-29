В Британии евреи потребовали прекратить продажу нацистской формы в магазине
Александр Чеков
Александр Чеков
20:12, 29 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Магазин маскарадных костюмов в Херн-Бей (британское графство Кент) продаёт форму «офицеров гестапо», несмотря на жалобы местной еврейской общины. Как сообщило издание Metro, хозяин делает это из принципа.
Я понимаю, что это расстроило определённую часть людей, но у меня есть много костюмов, которые могут не понравиться другим. Например, некоторые люди не одобряют Деда Мороза. Поэтому грань того, кто и как может быть оскорблён, сейчас очень расплывчата, — цитирует его издание.
Он пообещал продолжать продавать точные копии нацистской формы за £52,99. По его словам, данная форма — это лишь историческое представление, и ничего больше.
В свою очередь в местной еврейской общине заявили, что переодевание в офицера гестапо со всеми вытекающими из этого последствиями, негативными коннотациями и трагической историей, стоящей за этим, показывает отсутствие рассудительности и чувствительности.
Ранее сообщалось, что евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. Об этом заявил президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.