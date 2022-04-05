В Британии энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа

Британская компания Octopus Energy раздала пять тысяч одеял с электрообогревом клиентам, которые испытывают финансовые трудности. Данная мера, по мнению энергетиков, должна помочь людям пережить резкий рост цен на отопление, сообщает The Sun.

Издание отмечает , что цены на энергию в Британии на прошлой неделе выросли на 54% из-за подорожания оптовых цен на газ. В среднем расходы для британцев увеличатся на 700 фунтов в год.

К своему решению по одеялам в Octopus Energy пришли после жалобы одного из абонентов. Мужчина рассказал, что рост цен не позволил ему ни разу за зиму включить отопление.

Ранее стало известно, что, если Европа откажется от российского газа, конкурентная борьба за топливо в мире будет только расти. Такой прогноз дал обозреватель The New York Times Стенли Рид. Он отметил, что усиливаться будет и бедственное положение потребителей из-за высоких цен.