В Британии чиновники сообщили об отставке после избрания премьером Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Сразу несколько британских чиновников подали в отставку после избрания премьер-министром Лиз Трасс.

Это министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, сообщает телеканал Sky News. Доррис предлагали остаться на посту министра, но она все равно приняла решение об уходе.

Также о своем увольнении объявил замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд. Подал заявление об отставке чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

По мнению журналистов телеканала, могут уйти в отставку и некоторые члены нынешнего британского правительства из-за грядущих кадровых перестановок.

Это не первые чиновники, сообщившие о своем желании покинуть правительство. Первой о своей отставке сообщила глава британского МВД Прити Пател. Она заявила, что продолжит «служить своей стране» в качестве депутата по округу Уитем на востоке Англии.

Бывшая глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила на выборах премьер-министра страны, набрав 81,3 тысячи голосов. Она обогнала экс-министра финансов Риши Сунака, за которого отдали голоса 60,4 тысячи избирателей.