В БРИКС раскрыли, чем Путин и Моди отличаются от западных лидеров Глава форума БРИКС: Путин и Моди стоят за мир в противоположность Западу

Фото: kremlin.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом саммита НАТО доказали, что они выступают за мирное урегулирование конфликтов, заявила президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, этим политики отличаются от западных лидеров, передает ТАСС.

Две крупнейшие мирные демократии выступают вместе за мир во время встречи НАТО в ООН. Президент Владимир Путин вручил высшую гражданскую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного — посланнику мира Нарендре Моди, премьер-министру Бхарата [Индии], — отметила Ананд.

Глава форума БРИКС также напомнила о недавнем визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Индию. Теперь же в Россию приехал Нарендра Моди. Ананд подчеркнула, что диалог о мире был всегда важен.

Он [Моди] сказал, что на поле боя мы не можем говорить о мире. Мы должны говорить за столом переговоров, а пролитие крови — это не решение, — добавила эксперт.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и Индия нарастят военное сотрудничество и углубят локальное производство после визита Моди. Стороны договорились проводить больше совместных мероприятий в рамках военного сотрудничества, а также расширять обмен военными делегациями.