Израильского бизнесмена обвинили в хищении криптовалюты на 290 млн долларов

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Израильская полиция подозревает местного бизнесмена Моше Хогега в мошенничестве и хищении у инвесторов 290 млн долларов, сообщает Bloomberg. По данным издания, ему и его партнером уже предъявлено обвинение. Этому предшествовало расследование, которое длилось два года.

По даннымиздания, Хогег с сообщниками использовали в личных целях миллионы долларов, полученных от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах. Предназначались они для финансирования четырех криптовалютных стартапов. По делу допрошено 180 свидетелей, собрано 900 улик и конфискованы активы.

Моше Хогег — предприниматель в сфере технологий и инвестор, организовал несколько неудачных стартапов. Привлекал средства актера Леонардо ДиКаприо и мексиканского миллиардера Карлоса Слима, чтобы запустить приложения Mobli для обмена фотографиями и Yo для передачи сообщений. Они так и не запущены.

Ранее немецкое издание Stern заподозрило канцлера Германии Олафа Шольца в мошенничестве, опубликовав компрометирующие письма политика. Документы содержат информацию, связанную со скандалом с банком Warburg. Из-за этого показания члена Социал-демократической партии республики могут расцениваться как ложные.