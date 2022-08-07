В Бразилии задержали немецкого консула по подозрению в убийстве Metropoles: в Бразилии задержали немецкого консула по подозрению в убийстве супруга

Фото: metropoles.com

В субботу, 6 августа, полиция Рио-де-Жанейро задержала консула ФРГ Уве Херберта Ханна. Его подозревают в убийстве супруга, гражданина Бельгии Вальтера Анри Максимилиена Биота. Пара была вместе на протяжении 23 лет. Об этом сообщает бразильское издание Metropoles.

Издание сообщает, что в момент обнаружения тела 5 августа дипломат сообщил, что причиной смерти его спутника мог стать одновременный приём снотворных препаратов вместе с большим количеством алкоголя. Однако позднее судмедэксперт обнаружил на теле погибшего множественные повреждения и ушибы. Как полагает эксперт, смерть могла наступить из-за черепно-мозговой травмы в области затылка.

Также полиции стало известно, что консул просил своего секретаря прибраться в квартире. Там женщина обнаружила следы крови, о чём сообщила полиции.