В Бразилии задержали 150 участников беспорядков

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Около 150 участников беспорядков задержаны в столице Бразилии, передает портал G1. Из них 30 человек уже арестованы по решению верховного суда Бразилии.

Судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, задержанных на месте преступления, — говорится в публикации.

Ранее целый ряд мировых политиков, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и главу МИД Мексики Марсело Эбрарда, осудили погромы и захват правительственных зданий в столице Бразилии. Они призвали немедленно прекратить беспорядки и выразили поддержку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.