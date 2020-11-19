В Бразилии умер мужчина, лечившийся в больнице 51 год

Умер Паулу Энрике Мачаду, живший в больнице бразильского Университета Сан-Паулу 51 год.
Мужчина заболел полиомиелитом в 1969 году, через два года после рождения. Его мать умерла при родах, а болезнь поразила нервную систему, что привело к параличу.
Несмотря на заболевание, мужчина смог окончить среднюю школу при больнице, вёл социальные сети, а также увлекался играми и мультфильмами,
В 2009 году его посещал один из режиссёров мультфильма «Ледниковый период».
Ранее, как писал NEWS.ru, в своём доме в графстве Дорсет на 113-м году жизни умерла старейшая жительница Великобритании Джоан Окар. В настоящий момент самой старой женщиной в мире считается японка Канэ Танака, которой 117 лет.