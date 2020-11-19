В Бразилии умер мужчина, лечившийся в больнице 51 год

https://static.news.ru/photo/c298e7b0-2a77-11eb-9713-fa163e074e61_660.jpg Паулу Энрике Мачаду Фото: Paulo Henrique Machado/facebook.com

Умер Паулу Энрике Мачаду, живший в больнице бразильского Университета Сан-Паулу 51 год.

Мужчина заболел полиомиелитом в 1969 году, через два года после рождения. Его мать умерла при родах, а болезнь поразила нервную систему, что привело к параличу.

Несмотря на заболевание, мужчина смог окончить среднюю школу при больнице, вёл социальные сети, а также увлекался играми и мультфильмами, передаёт G1.

В 2009 году его посещал один из режиссёров мультфильма «Ледниковый период».

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