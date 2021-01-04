Британский штамм коронавируса выявили у двух человек в Бразилии

https://static.news.ru/photo/29b8cc48-4ec3-11eb-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Британский штамм коронавируса был выявлен у двух бразильцев. Об этом заявили власти штата Сан-Паулу.

Одна из инфицированных — местная жительница 25 лет, которая контактировала с людьми, ранее приехавшими из Великобритании. Второй заразившийся — её 34-летний знакомый, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что британские медики обнаружили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих версий вируса. Однако он не так патогенен.

Власти Великобритании, в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны, с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений, означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.