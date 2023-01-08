В столице Бразилии сторонники экс-президента захватили здание конгресса

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны, передает телеканал Globo. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями, - говорится в сообщении телеканала.

Однако вскоре полицейским все-таки удалось выдавить протестующих из здания. Отмечается, что вторжение в здание конгресса было кратковременным.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что в ходе инаугурации был арестован мужчина, пытавшийся проникнуть на церемонию с ножом и взрывчаткой.