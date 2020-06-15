В Бразилии резко снизилось число выявленных случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/78f4be10-af0f-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veetmano Prem/Global Look Press

Медики в Бразилии в последние дни ежесуточно диагностировали по 25–30 тысяч случаев COVID-19. 14 июня этот показатель резко снизился до 17 086.

Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Пока что ни власти Бразилии, ни представители медицинского сообщества не давали комментариев по поводу такого радикального изменения динамики распространения коронавируса в стране.

По общему числу случаев коронавирусной инфекции за всё время пандемии Бразилия занимает второе место со значительным отрывом как от первого места — США, так и от третьего места — России. Всего в латиноамериканской стране выявлено свыше 867 тысяч случаев COVID-19, более 43 тысяч человек стали жертвами инфекции. Население Бразилии составляет 209,5 млн человек согласно данным переписи, проведённой в 2018 году.

Как передавал NEWS.ru, 13 июня Бразилия обошла Великобританию по числу погибших от COVID-19. Бразильские учёные заявляют, что уже в начале 2021 года в стране могут развернуть крупномасштабное производство вакцины от коронавируса.