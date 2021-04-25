В Бразилии регулятор не разрешил ввоз в страну вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/61973c26-8ec9-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не может ввозиться и использоваться в Бразилии. Такое решение приняло Национальное агентство по санитарному надзору латиноамериканской страны. За подобный вердикт проголосовали все члены правления регулятора, сообщает ТАСС.

Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день, — сказал руководитель агентства Антониу Барра Торрес.

Совещание длилось более четырёх часов, на нём были представлены заключения экспертов и мнения специалистов относительно эффективности и безопасности российского препарата. В результате члены комиссии обратили внимание на присутствие в составе вакцины способного размножаться аденовируса и это стало одним из критических моментов обсуждения, повлиявших на финальное решение о запрете вакцины.

То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается, — заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус.

Также один из руководителей агентства Алекс Машаду Кампус заявил, что большинство стран, одобривших применение «Спутника V», не имеют «достаточного авторитета» в мире. Кроме того, российская вакцина не одобрена европейским и американским регулятором.

При этом Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio Министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины. Для выдачи разрешения CTNBio проанализировала данные о биобезопасности «Спутник V», а также методы получения штаммов аденовируса и карты плазмид, составляющих эту вакцину.

Ранее в Twitter были обнародованы данные о средней смертности от коронавируса в разных странах среди людей, получивших прививку. Были изучены цифры, находящиеся в открытом доступе, о числе смертей на миллион введённых доз. Изучение статистики проводилось, помимо России, в США, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Норвегии, Дании, а также в Индии, Бразилии, Аргентине и Чили. Выяснилось, что смертность от коронавируса после вакцинации российским препаратом «Спутник V» значительно ниже, чем после зарубежных аналогов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.