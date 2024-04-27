В Бразилии проверяют сведения о бомбе в посольстве РФ Correio Braziliense: полиция проверяет данные о бомбе в посольстве РФ в Бразилии

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walmor Carvalho

Военная полиция города Бразилиа начала проверять информацию о якобы заложенной бомбе в посольстве РФ, передает Correio Braziliense. По данным журналистов, к диппредставительству выехала саперная группа.

Российское посольство информацию об инциденте не комментировало. Звонок с угрозой о заложенной бомбе поступил в консульство от иностранного гражданина, констатировала в СМИ.

Ранее десятилетняя девочка в Дагестане позвонила в экстренные службы с сообщением о минировании нескольких школ Махачкалы, заявила в руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. Уточнялось, что ребенок учится в третьем классе в одной из школ Хасавюртовского района.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник «заминировал» все мосты. Тревога оказалась ложной, заложенных бомб обнаружено не было. Анонимное сообщение поступило в Мостотрест. Учреждение, в свою очередь, уведомило об этом полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили Адмиральский, Большой Ижорский, Думский и некоторые другие мосты и не обнаружили никаких опасных предметов.

Кроме того, в 35 районных судов Москвы поступили сообщения об угрозе взрывов. В целях безопасности были приняты решения об эвакуации работников и посетителей. Заложенных бомб сотрудники экстренных служб не нашли.