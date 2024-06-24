В Бразилии прошел «марш» капибар Очевидцы сняли на видео колонну капибар на улице в Бразилии

Очевидцы в Бразилии поделились видео с колонной капибар на улице, информирует Telegram-канал «Двач». Животные в ряд шли по ночному городу. Однако в какой-то момент стройная колонна рассеялась.

Видео снято из окон дома очевидцев. В ролике можно насчитать 15 капибар. Животные дружно вышагивали по улице под покровом ночи, пока не потеряли строй. Что произошло с капибарами потом, неизвестно.

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