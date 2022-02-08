В Бразилии подтвердили давление США перед визитом Болсонару в РФ

Власти США оказывали давление на президента Бразилии Жаира Болсонару для отмены его предстоящего визита в Россию из-за ситуации вокруг Украины, заявил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау. Поездка в Москву, запланированная на 14-17 февраля, состоится и «не вызовет никакого дискомфорта», отметил он в беседе с изданием Valor Economico.

США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора [госсекретаря США Энтони] Блинкена с министром иностранных дел [Бразилии] Карлосом Франсой, но всё нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта, — подчеркнул Моурау.

Он считает, что визит Болсонару позволит президенту РФ Владимиру Путину «продемонстрировать, что он не изолирован». Что касается ситуации вокруг Украины, то, по мнению Моурау, «в этой борьбе правы все».

Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа, — пояснил вице-президент.

Ранее стало известно, что США оказывали давление на правительство Бразилии, добиваясь отмены поездки Болсонару в Россию, рассказало издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД страны. Собеседник издания уточнил, что Энтони Блинкен во время телефонного разговора Карлосом Франса выразил обеспокоенность, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте.