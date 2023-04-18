В Бразилии ответили на упреки со стороны США по Украине G1: МИД Бразилии возразил США из-за упрека в повторении позиции России по Украине

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мауро Виэйра

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра не признал критику со стороны Вашингтона, который упрекнул власти южноамериканской страны в повторении позиций Москвы и Пекина по Украине, сообщает портал G1. Не понятно, как в Белом доме пришли к такому выводу, отметил дипломат.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что в украинском вопросе «Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты».

Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен, — подчеркнул Виэйра.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара. Он призвал группу стран БРИКС (помимо Бразилии и Китая, в нее входят Россия, Индия и Южно-Африканская Республика) выбрать альтернативную валюту для использования в торговле. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в США следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах.