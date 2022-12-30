В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Пеле

Правительство Бразилии объявило трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Указ опубликован в правительственном вестнике Diário Oficial da União, где подчеркивается значимость феномена ушедшего из жизни футболиста для всего мирового спорта.

Объявляется официальный общенациональный траур продолжительностью три дня с даты публикации настоящего указа в связи со смертью Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста, — говорится в документе.

Бразильское правительство отмечает, что единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и «великим гражданином и патриотом», который нес славу своей стране, где бы он не оказывался.

Пеле умер 30 декабря в частной клинике в Сан-Паулу, где пролежал месяц из-за ухудшения здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Футболисту было 82 года. Гражданская панихида по спортсмену состоится 2 января, ее проведут на стадионе родного футбольного клуба Пеле «Сантос» в Сан-Паулу.

После панихиды гроб с телом Пеле должны провезти по улицам города в сопровождении полицейских, в том числе и мимо дома, где живет его столетняя мать. Похоронят футболиста 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

Ранее дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Кристина опубликовала трогательное фото прощания с отцом. На кадре запечатлены сомкнутые руки родных и близких спортсмена, которые собрались вокруг него в последние минуты.