Бразильская полиция объявила, что обнаружила вертолет, который пропал без вести в декабре прошлого года в штате Сан-Паулу, передает портал G1. Внутри были найдены тела четырех человек.
Выживших в результате крушения вертолета, который считался пропавшим без вести и был найден сегодня утром в лесном районе Парайбуна, нет, — заявил представитель местной полиции.
По данным портала, связь с воздушным судном была утеряна с 31 декабря 2023 года. В поисковых операциях участвовали бразильские ВВС, военная полиция и пожарная служба Сан-Паулу.
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