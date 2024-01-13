В Бразилии нашли пропавший в прошлом году вертолет G1: в бразильском штате Сан-Паулу нашли вертолет, пропавший без вести в декабре

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walmor Carvalho

Бразильская полиция объявила, что обнаружила вертолет, который пропал без вести в декабре прошлого года в штате Сан-Паулу, передает портал G1. Внутри были найдены тела четырех человек.

Выживших в результате крушения вертолета, который считался пропавшим без вести и был найден сегодня утром в лесном районе Парайбуна, нет, — заявил представитель местной полиции.

По данным портала, связь с воздушным судном была утеряна с 31 декабря 2023 года. В поисковых операциях участвовали бразильские ВВС, военная полиция и пожарная служба Сан-Паулу.

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