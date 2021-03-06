В Боснии предотвратили два детских суицида из-за TikTok-вызовов из России

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Сразу два детских самоубийства предотвратила полиция Федерации Боснии и Герцеговины. Об этом заявил инспектор Саша Петрович.

У нас не было случаев, которые мы не раскрыли до совершения суицида. Были два готовящихся детских самоубийства в последние два месяца, которые мы предотвратили, — цитирует его РИА Новости.

Петрович добавил, что они могли произойти из-за TikTok-вызовов, распространяемых из России. При этом в полиции сомневаются, что инициаторами суицидальных «вызовов» являются несовершеннолетние, а самого автора сообщений будет раскрыть трудно.

Цифровой, как и любой другой след, возможно идентифицировать. По запросу мы получаем данные от других членов Интерпола, если подозреваемый находится вне БиГ. Конкретно этот случай появился из России, — резюмировал Петрович.

TikTok — это соцсеть, в которой пользователи создают и смотрят короткие видео. Сервис принадлежит пекинской компании ByteDance. Международную версию запустили в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, в социальной сети TikTok журналисты наткнулись на опасное развлечение. Пользователям предлагается выпить четыре десятка неких таблеток и «посмотреть, что будет». Участники челленджа должны записать ролик после выполнения «задания». При этом препарат, который предлагается использовать, в таком количестве может вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти. Этот челлендж уже мог стать причиной нескольких смертельных случаев среди подростков. Так, 16 февраля в Киевской области от этих таблеток погибла школьница, а на следующий день ещё один случай отравления таблетками произошёл в городе Умань в Черкасской области Украины.