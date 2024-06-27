В Боливии задержали мятежного генерала за попытку госпереворота Bolivia TV: устроившего попытку переворота генерала Сунигу задержали в Боливии

Фото: Juan Karit/AP/TASS

Генерала Хуана Хосе Сунигу, который возглавил попытку государственного переворота, арестовали в Боливии, информирует телеканал Bolivia TV. Военного доставили в полицейский участок.

В прямом эфире Сунигу сопроводили до машины сотрудников правоохранительных органов. Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала в терроризме, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что Сунига потребовал вернуть в страну демократию. Кроме того, военный призвал освободить политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес и экс-губернатора Луиса Камачо, которые находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.

До этого военные начали штурм Дворца правительства Боливии. По информации местных СМИ, солдатам удалось проникнуть в здание. Бойцы боливийской армии также въехали на бронеавтомобиле на территорию президентского дворца. Президент Боливии Луис Арсе объявил, что штурм военными правительственного здания в Ла-Пасе является попыткой государственного переворота. Он призвал граждан страны выступить против действий национальной армии с целью защиты демократии.

Помимо этого, волна массовых протестов прокатилась по городам Армении. 13 июня Минздрав республики объявил, что число пострадавших после стычек с полицией у здания парламента в Ереване выросло до 101 человека. Отмечалось, что травмы получили как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.