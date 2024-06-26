В Боливии военные силой вторглись в здание правительства Telesur: армия Боливии штурмует Дворец правительства в Ла-Пасе

Фото: Luis Gandarillas/EPA/TASS

Военные начали штурм Дворца правительства Боливии в Ла-Пасе, передает телеканал Telesur. По информации СМИ, солдаты уже вошли в здание.

Бойцы боливийской армии также въехали на бронеавтомобиле на территорию президентского дворца, уточнили журналисты. Сведений о пострадавших не обнародовалось. При этом экс-генерал национальной армии Хуан Хосе Суньига выступил с заявлением «вернуть страну».

Мы вернем нашу родину, — приводит его слова газета El Deber.

Ранее сообщалось, что представители правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес ведут подготовку государственного переворота в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро призвал граждан поддерживать максимальное единство и мобилизацию. Гонсалес и Маркес не подписали Договор о признании результатов предстоящих президентских выборов 28 июля 2024 года, напомнил он.

До этого третий крупный процесс по делу о попытке государственного переворота стартовал в Германии. Слушания продлятся до 2025 года. Процесс идет в Мюнхене. Число фигурантов дела увеличилось, ими стали еще восемь заговорщиков.

Кроме того, бывший президент Молдавии Игорь Додон указал, что вероятность повторения в республике «украинского» сценария с государственным переворотом сохраняется. Это противоречит национальным интересам страны, резюмировал он.