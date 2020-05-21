В Боливии главу Минздрава арестовали за махинации при закупке аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/94c82a32-35ac-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Министр здравоохранения Боливии Марсело Навахас арестован по делу о коррупции при покупке 170 аппаратов искусственной вентиляции лёгких по завышенной цене. Об этом сообщил глава управления по борьбе с преступностью боливийского спецназа Иван Рохас.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес в посте в Twitter сообщила, что страна потратила $2 млн средств Межамериканского банка развития на покупку аппаратов ИВЛ у испанской компании.

По словам Рохаса, Навахас и другие были задержаны и доставлены на допрос, прокуроры пока не предъявили им обвинения. После ареста Навахас был снят с поста главы Минздрава, а Аньес пообещала всесторонне расследовать дело о закупке.

NEWS.ru писал, что из-за отчаяния, отсутствия денег и голода жители Боливии стали нарушать санитарные ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавируса.