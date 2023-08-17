В Боливии 18 человек стали жертвами ДТП с автобусом

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ДТП с участием автобуса унесло жизни 18 человек в Боливии, сообщило местное издание Deber со ссылкой на полицию. Еще 20 пассажиров, в том числе дети, получили травмы.

Восемнадцать погибших и 20 раненых <...> — итог аварии с участием автобуса межведомственной службы, — говорится в заявлении правоохранителей.

Авария произошла на 80-м километре трассы Санта-Крус — Кочабамба. Автобус съехал с дороги, водитель получил ранения. По данным издания, среди погибших также есть несовершеннолетние. В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств и причин ДТП, передает телеканал РЕН ТВ.

Недавно четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в результате ДТП в Забайкалье. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел на федеральной трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. Авария произошла на 28-м километре КАД недалеко от поселка Бугры. Все пострадавшие были госпитализированы.