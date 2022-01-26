В Болгарии заявили об отказе участвовать в военных операциях на Украине

Глава Минобороны Болгарии Стефан Янев в ходе парламентской сессии заявил, что государство не будет посылать войска для участия в возможных операциях на Украине, передаёт слова Янева «Интерфакс».

Ни один болгарский военный не примет участия в конфликте или в операции ни на территории Украины, ни другой страны без соответствующего решения, принятого в этом зале, но такого не предвидится, — сказал министр.

Болгария является членом НАТО с 2004 года.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае конфликта России и Украины он отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе. При этом Хорватия, по его словам, не имеет никакого отношения к вопросам расширения присутствия Альянса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявления НАТО о направлении дополнительных сил в Восточную Европу усиливают напряжённость в сфере безопасности. По его словам, действия Альянса у российской границы не могут быть проигнорированы Москвой.