В Болгарии запретили обмен секретной информацией с Россией

Болгарские власти прекратили обмен секретной информацией с Россией, сообщает газета «24 часа». В Министерстве иностранных дел страны поручили уведомить Москву о своём решении. Решение об обмене секретными данными Москва и София подписали в 2007 году. Документ регламентировал уровень передачи, хранения и обмена тайной информацией между сотрудниками специальных служб.

Опрошенные изданием специалисты отмечают, что подписанное соглашение помогало обоюдной борьбе двух стран с терроризмом.

Ранее власти Болгарии заявили о том, что не будут высылать посла Росии Элеонору Митрофанову, поскольку это приведёт к полному разрыву отношений с Россией. Как отметил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, к таким решениям нужно относиться с особой осторожностью.

С требованием выслать из страны посла РФ в связи с событиями в украинской Буче выступила парламентская фракция «Демократическая Болгария». Позже вице-премьер Асен Василев заявил, что совет министров рассматривает данное предложение.