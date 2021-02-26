Жители Болгарии задумались о войне с Россией по инициативе США

https://static.news.ru/photo/9b83a71e-7815-11eb-b824-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/TASS

Соединённые Штаты готовят Болгарию к войне с Россией, что подтверждает соглашение о строительстве центра НАТО в Варне. К такому мнению пришли читатели болгарского издания «Факти».

Один из пользователей сообщил, что мнение жителей Болгарии о возможной войне с Российской Федерацией никто не спрашивает, потому что оно ужаснёт чиновников НАТО.

Вы вообще смотрели парад 9 мая в России? Они нас одним военным оркестром захватят, — цитирует РИА Новости другого пользователя Сети.

Некоторые отметили, что если РФ нападёт на Болгарию, то они станут сражаться и защищать свою страну, а если кто-нибудь атакует Россию, то будут на её стороне.

Один из читателей призвал «линчевать» тех, кто объявит войну РФ. Также комментаторы задаются вопросом, почему НАТО не упразднили после роспуска Организации Варшавского договора.

Зачем вообще кому-то воевать с Россией? В отличие от Соединённых Штатов, РФ не шантажирует Болгарию и европейцев. В отличие от турок, она не хочет воскресить Османскую империю, — возмутился один из читателей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране необходимо построить новую базу НАТО. Также он выступил за размещение дополнительного числа военных США. Кроме того, премьер раскритиковал Германию за то, что она не тратит достаточное количество денег на оборону, и призвал скорее повысить расходы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис также заявил, что страны Прибалтики хотят расширить присутствие войск США для противостояния России. По его словам, сдерживающий Москву потенциал можно увеличить, если на базах НАТО в регионе появятся американские подразделения ПВО малого радиуса действия. Усиление размещённых в Латвии, Литве и Эстонии батальонов НАТО серьёзно снизит шансы на возникновение вооружённого конфликта с Россией, отметил Кароблис, писал NEWS.ru.