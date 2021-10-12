В Болгарии высмеяли экс-главу МИД Украины, заявившего о победе над Россией

Читатели болгарского издания «Факти» высмеяли экс-главу МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что Украина способна победить Россию только благодаря стойкости США. Значительная часть читателей полагает, что Украина вряд ли выиграет такую войну, а больше половины её армии перейдёт на сторону России ещё в начале конфликта.
Комментируя слова Климкина, болгарские читатели
Почему бы вам не привезти в Болгарию сотни тысяч украинских женщин? Эти болгарки стали очень некрасивыми, — иронизирует пользователь Майна.
Представители противоположной точки зрения заявили, что у России нет ни денег, ни технологий для войны с Украиной, а русская молодёжь готова сбежать в страны НАТО в поисках лучшей жизни. Они также назвали армию Украины самой боеспособной в мире и заявили, что в случае войны Россию ждёт много неприятностей.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна сможет одержать победу в случае войны с Россией только благодаря силе и жёсткости США. Он выразил уверенность, что только президент США Джо Байден может поставить «красные линии» в вопросах глобальной политики российскому лидеру Владимиру Путину — ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Европейская комиссия не способны на это, «как бы они ни работали».