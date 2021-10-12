В Болгарии высмеяли экс-главу МИД Украины, заявившего о победе над Россией

Читатели болгарского издания «Факти» высмеяли экс-главу МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что Украина способна победить Россию только благодаря стойкости США. Значительная часть читателей полагает, что Украина вряд ли выиграет такую войну, а больше половины её армии перейдёт на сторону России ещё в начале конфликта.

Комментируя слова Климкина, болгарские читатели предположили , что Украина сама захочет стать частью России после открытия «Северного потока — 2», а украинцы «даже не продались, а за гроши сдались американцам» и в случае конфликта «будут тереть сапоги Путина на Красной площади, согнувшись». Другие пользователи напомнили о военной неудаче США в Афганистане и о том, что во время присоединения Крыма в 2014 году не было совершено ни единого выстрела.

Почему бы вам не привезти в Болгарию сотни тысяч украинских женщин? Эти болгарки стали очень некрасивыми, — иронизирует пользователь Майна.

Представители противоположной точки зрения заявили, что у России нет ни денег, ни технологий для войны с Украиной, а русская молодёжь готова сбежать в страны НАТО в поисках лучшей жизни. Они также назвали армию Украины самой боеспособной в мире и заявили, что в случае войны Россию ждёт много неприятностей.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна сможет одержать победу в случае войны с Россией только благодаря силе и жёсткости США. Он выразил уверенность, что только президент США Джо Байден может поставить «красные линии» в вопросах глобальной политики российскому лидеру Владимиру Путину — ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Европейская комиссия не способны на это, «как бы они ни работали».