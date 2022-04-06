В Болгарии прошла акция протеста против оказания военной помощи Украине

Массовый митинг протеста из-за оказания военной помощи Украине прошёл перед зданием Народного собрания (парламента) в Софии, сообщило Болгарское национальное радио. Организатором его стала партия «Возрождение». Он собрал несколько сотен человек.
Лидер этой политической партии Костадин Костадинов
Протестующие также осудили требование парламентской фракции «Демократическая Болгария» по вопросу объявления персоной нон грата посла РФ.
В митинге, по данным радио, приняли участие несколько сотен человек. Перед зданием парламента для предотвращения возможных инцидентов был организован периметр безопасности. Протестующих охраняла полиция.
Активисты итальянского профсоюза USB ранее провели демонстрации в Риме и Пизе против поставок оружия Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинги проходили сразу на нескольких площадках одновременно.
Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолёты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину. Они отметили, что груз изначально должен был стать гуманитарной помощью для страны, однако оказался вооружением.
В столице Сербии Белграде периодически проходят массовые митинги в поддержку России. 4 марта около 50 тысяч белградцев вышли на площадь возле памятника Николаю II с российскими флагами, портретами президента РФ Владимира Путина и плакатами с литерой Z для поддержки действий РФ на Украине.