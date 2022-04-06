В Болгарии прошла акция протеста против оказания военной помощи Украине

Массовый митинг протеста из-за оказания военной помощи Украине прошёл перед зданием Народного собрания (парламента) в Софии, сообщило Болгарское национальное радио. Организатором его стала партия «Возрождение». Он собрал несколько сотен человек.

Лидер этой политической партии Костадин Костадинов призвал в ходе акции к отставке правительства. Он также заявил, что «Возрождение» помешает вмешательству Болгарии в российско-украинский конфликт через оказание военной помощи Киеву.

Протестующие также осудили требование парламентской фракции «Демократическая Болгария» по вопросу объявления персоной нон грата посла РФ.

В митинге, по данным радио, приняли участие несколько сотен человек. Перед зданием парламента для предотвращения возможных инцидентов был организован периметр безопасности. Протестующих охраняла полиция.

Активисты итальянского профсоюза USB ранее провели демонстрации в Риме и Пизе против поставок оружия Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинги проходили сразу на нескольких площадках одновременно.

Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолёты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину. Они отметили, что груз изначально должен был стать гуманитарной помощью для страны, однако оказался вооружением.

В столице Сербии Белграде периодически проходят массовые митинги в поддержку России. 4 марта около 50 тысяч белградцев вышли на площадь возле памятника Николаю II с российскими флагами, портретами президента РФ Владимира Путина и плакатами с литерой Z для поддержки действий РФ на Украине.