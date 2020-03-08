https://static.news.ru/photo/84f684ec-6120-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Предварительные анализы на коронавирус у двух человек в Болгарии показали положительный результат. Начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Матафчийски сообщил, что в настоящее время проводится их повторная проверка.

Анализы, взятые у 27-летнего мужчины и 75-летней женщины, дали положительные результаты. Они не являются абсолютно достоверными и подлежат дополнительной проверке, — цитирует телеканал bTV Матафчийски.

По его словам, оба пациента не выезжали за пределы Болгарии, их состояние оценивается как удовлетворительное, они продолжат лечение в инфекционных отделениях больниц городов Габрово и Плевен.

Как писал NEWS.ru, власти Венгрии отменили церемонию 15 марта в Будапеште по случаю Дня начала революции и освободительной борьбы 1848–1849 годов из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 8 марта коронавирусом в мире заболели более 106 тысяч человек, умерли — 3,5 тысячи, выздоровели — почти 60 тысяч.