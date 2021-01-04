В Болгарии оштрафованы власти города Габрово за экономию на Новый год

https://static.news.ru/photo/c59385a8-4e97-11eb-830b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Община Габрово/gabrovo.bg

Попытка сэкономить на праздновании Нового года обошлась властям болгарского города Габрово в тысячи левов (около $1,9 тысячи). Они были оштрафованы за предновогодний концерт.

Как сообщает Болгарское национальное радио, по традиции власти города устроили праздник не 31 декабря, а на день раньше, чтобы меньше платить артистам. Однако в этот раз на концерт обратили внимание, поскольку он нарушал правила санитарной безопасности в условиях борьбы против распространения коронавируса. По данным Минздрава, мероприятие собрало несколько тысяч зрителей, многие из которых пренебрегли ношением защитных масок.

Санитарная инспекция составила протокол в отношении властей города. Штраф будет максимально возможным — около $1,9 тысячи, сообщает радиостанция BNR.

Габрово считается болгарской столицей юмора. Сами габровцы часто выступают персонажами анекдотов, в которых обычно представлены как чрезмерно скупые люди, стремящиеся на всем сэкономить.

Ранее сообщалось, что московские инспекторы будут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании выложенных в социальные сети видео и других сведений, заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, должностные лица полностью соблюдают процедуры, установленные российским законодательством, и в этом нет никаких противоречий, так как любые сведения — фото, видео, в том числе из соцсетей, — могут послужить поводом для административного расследования, писал NEWS.ru.